نيجيريا بطل «الطائرة الأفريقية» للشباب للمرة الثالثة على التوالي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار، الأحد، بمدينة الجديدة المغربية على بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما، بتتويج نيجيريا بكأس وذهبية البطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مصر بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-20، 25-18، 31-29).

وفي مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية انتهت بفوز الكاميرون على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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ويمثل البطل نيجيريا والوصيف مصر أفريقيا في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 عاما العام المقبل 2023، كما يشار إلى أن تونس الأكثر تتويجا ببطولة الطائرة الأفريقية للشباب، بثمانية ألقاب أعوام 1994، 1997، 1998، 2000، 2006، 2008، 2010، 2016.

ومصر بخمسة ألقاب أعوام 1992، 2002، 2004، 2013، 2015، ونيجيريا بثلاثة ألقاب أعوام 2018، 2021، 2022.