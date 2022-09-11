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«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 11 سبتمبر 2022, 09:21 مساء
«روما» يشق للأخضر الليبي فوزا مثيرا بثلاثية على أهلي الخرطوم في بداية مشوار «الكونفدرالية»
مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم. (صورة مثبتة من الفيديو)
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حقق فريق الأخضر الليبي فوزًا معتبرًا على فريق أهلي الخرطوم بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت على أرضية ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول الـ64 من بطولة الكونفدرالية.

الشوط  الأول
انتهى بنتيجة هدفين دون مقابل في مباراة شهدت ضغطًا من فريق الأخضر مع بداية المباراة، حيث تمكن الهدّاف سالم المسلاتي «روما» من تسجيل الهدف الأول برأسية في الدقيقة 3 مع بداية الشوط، وبعد تسجيل الهدف الأول شهد تراجعًا لفريق الأخضر.

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تحرك فريق أهلي الخرطوم وتحصل على فرصتين خطيرتين، وقبل انتهاء الشوط الأول، وفي الوقت الإضافي أضاف مهاجم الفريق جاك بيسان الهدف الثاني في الدقيقة 47.

الشوط الثاني
بدأ فريق الأخضر بالهجمات والضغط وتحصل على عدة فرص ومن ضربة ركنية سجل البديل حمادي جاد الله الهدف الثالث برأسية في الدقيقة 77، ولاحت عدة فرص طيلة الشوط الثاني، لتنهي المباراة بثلاثية لصالح أخضر البيضاء.

تشكل المباراة
جاء التشكيل ليضم رضوان توفيق في حراسة المرمى ووجدي سعيد محمد أبوستة وصهيب بن سليمان ومانقا ومصطفى حمزة وأري بابل وأنس الورفلي وعامر التاروغي وسالم المسلاتي «روما» وجاك إيسان.

وأجرى التونسي سمير شمام المدير الفني للأخضر 5 استبدالات حيث أخرج جاك إيسان وأري بابل وصهيب بن سلميلن ومانقا وأنس الورفلي وأدخل كلا من محمد الشامخ وخالد الصروح وحمادي جاد الله وأمين بهاء سلام وحسن عباس.

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