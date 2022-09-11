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شاهد عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 أهلي الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 07:22 مساء
شاهد عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 أهلي الخرطوم
مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم. (صورة مثبتة من الفيديو)
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تقدم قناة «WTV» تغطية إخبارية حصرية من بنغازي لنقل وتحليل مباراة «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» في تمهيدي كأس أبطال أفريقيا «الكونفدرالية».

الأخضر X الأهلي خرطوم
حصريًا على Wtv والفيسبوك لايف

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
‏#CAF #الوسط #WTV #الأهلي_طرابلس

- لمشاهدة مباراة «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» عبر قناة الوسط «WTV».. اضغط هنا
- لمشاهدة مباراة «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» على صفحة قناة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

يبدأ فريق «الأخضر» الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشواره الأفريقي، عندما يلتقي في الساعة السابعة من مساء اليوم «أهلي الخرطوم» السوداني على أرضية ملعب «شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول الـ64 من بطولة «الكونفدرالية».

يدخل «الأخضر» المباراة بقيادة مديره الفني التونسي سمير شمام، وعينه على الفوز والاقتراب من بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة.

ستكون المباراة الأولى لـ«الأخضر» هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدور السداسي في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.

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