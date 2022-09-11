الأسود يشيد بزميله الشركسي: شكلنا ثنائيا مهما أسهم في صناعة التاريخ الأهلاوي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

وصف نجم «الأهلي طرابلس» والمنتخب الوطني الليبي لكرة السابق علي الأسود، زميله عبدالباري الشركسي بـ«رفيق الدرب».

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وقال الأسود، في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «أنا سعيد لأننا شكلنا ثنائيًا معًا في عقد السبعينات، وكنا مصدر خطر على كل الفرق».

وأضاف: «إن بعض الجماهير كانت تأتي وتقول لنا نأتي من أجلكم للملعب ومشاهدتكم»، ووصف زميله عبدالباري بأنه أحد مبدعي الكرة الليبية، وأحد الذين صنعوا التاريخ الأهلاوي، وصعب وصف ما قدم في منشور فقط.