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محترف جديد في سماء الكرة الليبية.. الشقمان يتحدث عن طموحاته مع المنتخب واللعب في كندا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الأحد 11 سبتمبر 2022, 03:06 مساء
محترف جديد في سماء الكرة الليبية.. الشقمان يتحدث عن طموحاته مع المنتخب واللعب في كندا
محمد خالد الشقمان. (فيسبوك)
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أعرب لاعب فريق «فورجن» الكندي، محمد خالد الشقمان، عن سعادته الشخصية بدعوته للمنتخب الليبي الأولمبي لكرة القدم، مؤكدًا رغبته القوية بارتداء قميص المنتخب، وسعادته بالأجواء الموجودة في المعسكر المقام ببنغازي.

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وأكد الشقمان، في تصريحات لتلفزيون «المسار»، أنه مقيم بكندا من عمر ثلاث سنوات مع أسرته، ويتشوق لهذه اللحظة أن يكون أحد عناصر المنتخب الليبي تلبية لنداء الوطن، بعد دعوته.

وكشف الشقمان احترافه بفريق «فورجن» منذ ثلاثة أعوام، وأنه حريص كلاعب على الالتزام فنيًا وبدنيًا، وكذلك من ناحية الانضباط سواء خلال مشوار الاحتراف في كندا أو مع المنتخب الوطني الليبي.

محمد خالد الشقمان. (فيسبوك)
محمد خالد الشقمان. (فيسبوك)
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