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تغطية إخبارية حصرية لقناة «WTV» في مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم بـ«الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 سبتمبر 2022, 02:30 مساء
تغطية إخبارية حصرية لقناة «WTV» في مباراة الأخضر وأهلي الخرطوم بـ«الكونفدرالية»
تغطية «WTV» لمباراة «الأخضر» و «أهلي الخرطوم». (خاص - بوابة الوسط)
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تقدم قناة «WTV» تغطية إخبارية حصرية من بنغازي لنقل وتحليل مباراة «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» في تمهيدي كأس أبطال أفريقيا «الكونفدرالية».

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الأخضر X الأهلي خرطوم - الساعة 19:00
حصريًا على Wtv والفيسبوك لايف

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
‏#CAF #الوسط #WTV #الأهلي_طرابلس

يبدأ فريق «الأخضر» الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشواره الأفريقي، عندما يلتقي في الساعة السابعة من مساء اليوم  «أهلي الخرطوم» السوداني على أرضية ملعب «شهداء بنينا ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول الـ64 من بطولة «الكونفدرالية».

يدخل «الأخضر» المباراة بقيادة مديره الفني التونسي سمير شمام، وعينه على الفوز والاقتراب من بطاقة التأهل إلى الدور التالي في البطولة.

ستكون المباراة الأولى لـ«الأخضر» هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدور السداسي في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري.

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