أسامة الطالب بطلا لـ«الشطرنج الخاطف»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

نظمت، أمس السبت بطرابلس، الجمعية الليبية على هامش دوري شطرنج المقاهي بطولة تنشيطية للشطرنج الخاطف بمشاركة 39 لاعبًا.

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جاء الترتيب النهائي ليشهد تتويج اللاعب أسامة الطالب بكأس البطولة والميدالية الذهبية بالعلامة الكاملة 5 نقاط من خمس جولات، تساوى بعدها خمسة لاعبين برصيد أربع نقاط لكل منهم، وبكسر التعادل جاء اللاعب رضا إدريس ثانيًا، ومحمد بن هلال ثالثًا، وأحمد العماري رابعًا، وسعيد زبيدة خامسًا، وعبدالله غدير سادسًا.

وجاء سابعًا طه القرقوطي برصيد 3.5 نقطة، وبكسر التعادل جاء ناجي أبوقنيدة ثامنًا، وتاسع الترتيب حاتم بومنجل، وعاشرًا عمر دخيل.



أدار مباريات البطولة الحكم الاتحادي أحمد شراطة بمساعدة الحكم عمر يرو.