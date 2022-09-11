الليبي البوسيفي يتوج بفضية رواد التنس العربي في عمان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

اختُتمت بمدينة صلالة العمانية بطولة الرواد العرب للتنس الأرضي، تحت تنظيم وإشراف الرابطة العربية لرواد التنس الأرضي بالتعاون مع الاتحاد العماني وبمشاركة 130 لاعبًا، من بينهم أربعة لاعبين من ليبيا.

اللاعبون الليبيون هم: الهادي الرياني وعمر نصر ويحيى البوسيفي وباسم عجاج، وفي أبرز النتائج توج الليبي يحيى البوسيفى بفضية الرواد 30 عامًا، بعد خسارته النهائي أمام اليمني محمد سالم بمجموعتين لصفر.

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ووصل لاعبو ليبيا إلى تراتيب متقدمة في الفردي والزوجي، من بينها في الزوجي وصول اللاعبين الهادي الرياني ويحيى البوسيفي إلى الدور نصف النهائي، وفقدا مباراتهما في هذا الدور أمام الثنائي الكويتي حسن غريب والعراقي حسنين خالد بنتيجة مجموعتين لصفر.

أيضًا في نصف نهائي الزوجي خسر الليبي عمر نصر وزميله الأردني حمزة حسن، أمام ثنائي من اليمن بنتيجة مجموعتين لصفر.

وفي الفردي فقد عمر نصر مباراته في الدور نصف النهائي أمام الكويتي حسن غريب بنتيجة مجموعتين لصفر.

بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)

بطولة رواد التنس العربي. (فيسبوك)