فوز ليبيا على السودان في «الطائرة الأفريقية»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس السبت بمدينة الجديدة المغربية مبارتا تحديد الترتيب في بطولة الطائرة الأفريقية تحت 19 عامًا، مباراة تحديد الترتيب السابع انتهت بفوز ليبيا على السودان بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-12، 25-17، 25-22).

- ليبيا تلتقي السودان في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما

ومباراة تحديد الترتيب الخامس انتهت بفوز الجزائر على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (13-25، 23-25، 25-9، 25-22، 16-14).

واليوم الأحد سيكون الموعد مع مباراة تحديد الترتيب الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية، وتجمع منتخبي تونس والكاميرون، وتعقبها مباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية وتجمع منتخبي مصر ونيجيريا.