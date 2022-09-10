قناة «WTV» حاضرة في مباراة الأخضر أمام أهلي الخرطوم في «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «الأخضر»، اليوم السبت، أن قناة الوسط «WTV»، ستكون حاضرة في مواجهة ممثل ليبيا أمام نظيره «أهلي الخرطوم» السوداني، في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

وتقام مباراة الذهاب الأولى بين «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي غدًا الأحد، بينما ستقام مباراة الإياب بملعب «الجوهرة» بنادي «الهلال» في الثامن عشر من الشهر الجاري.

«الأخضر» يستقبل بعثة «أهلي الخرطوم»

واستقبلت إدارة نادي «الأخضر» بعثة فريق «أهلي الخرطوم» السوداني، استعدادًا للمواجهة بينهما، غدًا الأحد، في بطولة «الكونفدرالية»، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأخضر عبر «فيسبوك».

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قائمة الأخضر

كما أعلن نادي «الأخضر»، قائمة فريقه النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو.

وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.