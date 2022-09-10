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الدبيبة يدعم رباعي الأندية الليبية في أفريقيا عبر «تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 05:26 مساء
الدبيبة يدعم رباعي الأندية الليبية في أفريقيا عبر «تويتر»
عبد الحميد الدبيبة. (أرشيفية : الإنترنت)
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حرص رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على دعم رباعي الأندية الليبية المشارك في بطولتي القارية السمراء «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في «دوري أبطال أفريقيا» و«النصر» و«الأخضر» في «الكونفدرالية».

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وخرج الدبيبة بتويتة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قال فيها: «كل التوفيق لفرقنا المشاركة في البطولات الأفريقية، فريقيْ الأهلي طرابلس والاتحاد، وفريقيْ الأخضر والنصر، في مشوارها الذي تستهله هذا الأسبوع، ودعمنا الكامل لها لتشق طريقها في هذه البطولات وترفع اسم ليبيا عاليًا».

وحقق فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس» هدفه بالفوز على فريق «كم كم» الزنجباري في مستهل مشاركته القارية بدوري أبطال أفريقيا بنتيجة هدفين دون رد خلال مباراة كانت فيها السيطرة التامة لـ«الأهلي طرابلس»، رغم إقامة المباراة خارج الديار.

تويتة عبد الحميد الدبيبة. (تويتر)
تويتة عبد الحميد الدبيبة. (تويتر)
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