الأخضر ينعى المدير التنفيذي لأهلي الخرطوم قبل مواجهة «الكونفدرالية».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نادي «الأخضر» بنعي المدير التنفيذي لنادي «أهلي الخرطوم» السوداني محمد معاذ، الذي وافته المنية اليوم السبت، بجمهورية مصر العربية، وقبل توجهه إلى ليبيا رفقة فريقه لمقابلة «الأخضر» في بطولة «الكونفدرالية».

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وجاء النص بحسب صفحة نادي «الأخضر» عبر «فيسبوك»: «ينعى النادي الأخضر وجماهيره، المغفور له بإذن الله محمد معاذ المدير التنفيذي بالنادي الأهلي الخرطوم السوداني، الذي وافته المنية اليوم بجمهورية مصر العربية».

وأكمل: «إذ يبعث رئيس النادي ومجلس إدارته أحر التعازي لأسرته ولنادي الأهلي، نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

واستقبلت إدارة نادي «الأخضر» بعثة فريق «أهلي الخرطوم» السوداني، استعدادًا للمواجهة بينهما، غدًا الأحد، في بطولة «الكونفدرالية».

وتقام مباراة الذهاب الأولى بين «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب بملعب «الجوهرة» بنادي «الهلال» في الثامن عشر من الشهر نفسه.