الأخضر يستقبل أهلي الخرطوم في «الكونفدرالية» (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقبلت إدارة نادي الأخضر بعثة فريق أهلي الخرطوم السوداني، استعدادًا للمواجهة بينهما، غدًا الأحد، في بطولة «الكونفدرالية»، بحسب ما كشفته الصفحة الرسمية لنادي الأخضر عبر «فيسبوك».

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وتقام مباراة الذهاب الأولى بين «الأخضر» و«أهلي الخرطوم» بملعب «شهداء بنينا» الدولي ببنغازي في الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، بينما ستقام مباراة الإياب بملعب «الجوهرة» بنادي «الهلال» في الثامن عشر من الشهر نفسه.

كما أعلن نادي «الأخضر»، قائمة فريقه النهائية التي سيخوض بها منافسات كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، وضمت في حراسة المرمى: مفتاح الدرسي وجمال سلطان ورضوان توفيق، وفي خط الدفاع: مصطفى حمزة وميدي البرعصي وحسن عباس وأنس الورفلي والتونسي بهاء السلامي ووجدي سعيد ومحمد أبوستة وعبدالله جديدو.

وفي خط الوسط: محمد الكيستا ومحمد الشامخ والمحترف النيجيري أيديم أيسيان وصهيب بن سليمان والمغربي خالد الصروخ ويونس حجازي، وفي خط الهجوم: حمادي جاد الله والمحترف الأنغولي أري بابل وسالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي والمحترف الغيني جاك بيسيان وطلحة رزق.

الأخضر يستقبل بعثة أهلي الخرطوم السوداني. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

الأخضر يستقبل بعثة أهلي الخرطوم السوداني. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

الأخضر يستقبل بعثة أهلي الخرطوم السوداني. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

الأخضر يستقبل بعثة أهلي الخرطوم السوداني. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)

الأخضر يستقبل بعثة أهلي الخرطوم السوداني. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)