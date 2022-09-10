قناة «WTV» من أدغال أفريقيا لمتابعة مباراة «كم كم» والأهلي طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة «WTV» تغطية إخبارية لمباراة الأهلي طرابلس أمام «كم كم» الزنجباري في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

- الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية الأفريقية بدوري الأبطال

ومن أدغال القارة ستكون قناة «WTV» معكم في تغطية حصرية لنقل وتحليل مباراة الأهلي طرابلس و«كم كم» الزنجباري في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا.

لمشاهدة قناة «WTV».. اضغط هنا

- كم كم الزنجباري X الأهلي طرابلس - الساعة 15:00

حصرياُ على Wtv والفيسبوك لايف

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

#CAF #الوسط #WTV #