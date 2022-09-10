«كاف» يعلن قرعة «شان 2023» في الأول من أكتوبر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الأول من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء قرعة بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» والتي ستقام بالجزائر بمشاركة 18 منتخبًا.

- ليبيا ضمن 18 منتخبا في بطولة «شان 2023» بالجزائر

بطولة المحليين ستقام في الثالث عشر من شهر يناير إلى الرابع من شهر فبراير من العام المقبل في الجزائر 2023.



تأهل إلى بطولة «شان 2023» للاعبين المحليين 18 منتخبًا، وهي إحدى البطولات المستحدثة للاعبين الذين لا ينشطون خارج بلدانهم.

المنتخبات هي: الجزائر وموريتانيا والسنغال وليبيا والمغرب وغانا والسودان وأوغندا ومدغشقر ومالي والنيجر وإثيوبيا والكونغو والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا وموزمبيق وساحل العاج.