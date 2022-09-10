Atwasat

الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية الأفريقية بدوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 10 سبتمبر 2022, 01:57 مساء
الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية الأفريقية بدوري الأبطال
تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
alwasat radio

 

يستهل فريق الأهلي طرابلس مشواره الأفريقي الجديد بملاقاة فريق «كم كم» الزنجباري في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام بملعب أمان مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا بإدارة طاقم تحكيم أوغندي يتوسطه الدولي ويليام أولويا.

ويطمح فريق الأهلي تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال للمنافسة على اللقب خاصة بعد أدائه المميز وعروضه القوية الموسم الماضي بوصوله إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

من جانبه، قال مدير الكرة بالنادي الأهلي طرابلس حسن الفرجاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجبال سوف يعتمد على اللاعبين الجاهزين بدنيًا.

تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة

فيضانات تهدد كاليفورنيا.. والحرائق متواصلة
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك

الهلال يتوج بطلاً لكأس سوبر لوسيل بعد فوزه على الزمالك
فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)

فضحته كاميرات المراقبة.. ضبط شخص سرق 8 آلاف دينار من سيارة في بنغازي (فيديو)
زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد

زيلينسكي: الجيش الأوكراني استعاد 30 بلدة من الروس في شمال شرق البلاد
شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها

شاهد في «الحصاد»: معركة الجامعة العربية وقطر تبدأ وساطتها
(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته مثل الملكة إليزابيث
عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

عبر «WTV».. «في التسعين» يرصد كواليس ممثلي ليبيا قبل منافسات دوري الأبطال ...
شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

شاهد .. التونسية أنس جابر تبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي

ما وراء الدخان.. الكاتب والكتابة برائحة البارود في المشهد الأدبي الليبي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر ونيجيريا إلى نهائي «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما
مصر ونيجيريا إلى نهائي «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
الجزائر أبطال العرب لكرة القدم تحت 17 عاما على حساب المغرب
الجزائر أبطال العرب لكرة القدم تحت 17 عاما على حساب المغرب
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا يخدم اللعبة ولا يحقق الآمال
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا يخدم ...
ليبيا تلتقي السودان في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
ليبيا تلتقي السودان في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس ......
المزيد
«كاف» يعلن قرعة «شان 2023» في الأول من أكتوبر
«كاف» يعلن قرعة «شان 2023» في الأول من أكتوبر...
الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية الأفريقية بدوري الأبطال
الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية ......
فضيتان وبرونزية لفرسان ليبيا في عربية الجودو
فضيتان وبرونزية لفرسان ليبيا في عربية الجودو...
ليبيا تلتقي السودان في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
ليبيا تلتقي السودان في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا يخدم اللعبة ولا يحقق الآمال
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط