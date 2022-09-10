الأهلي طرابلس يواجه «كم كم» الزنجباري في ضربة البداية الأفريقية بدوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يستهل فريق الأهلي طرابلس مشواره الأفريقي الجديد بملاقاة فريق «كم كم» الزنجباري في مباراة الذهاب ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام بملعب أمان مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة بتوقيت ليبيا بإدارة طاقم تحكيم أوغندي يتوسطه الدولي ويليام أولويا.

ويطمح فريق الأهلي تحت قيادة المدرب التونسي فتحي الجبال للمنافسة على اللقب خاصة بعد أدائه المميز وعروضه القوية الموسم الماضي بوصوله إلى الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

من جانبه، قال مدير الكرة بالنادي الأهلي طرابلس حسن الفرجاني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجبال سوف يعتمد على اللاعبين الجاهزين بدنيًا.

تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تدريبات الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)