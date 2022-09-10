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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا يخدم اللعبة ولا يحقق الآمال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 12:56 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: دوري الكرة الحالي.. لا يخدم اللعبة ولا يحقق الآمال
خليفة بن صريتي. (فيسبوك)
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غريب أمر اتحاد كرة القدم في بلادنا، فهو لا يستفيد من تجاربه السلبية السابقة؛ بل يظل يكررها دون أن يعي أن ذلك أحد أسباب عدم تطوره وعدم تحقيق فرقه الكروية أي نتائج إيجابية وخروجه من كل التصفيات العربية والأفريقية والدولية في الموسم الماضي، ولعل من أهم هذه التجارب شكل مسابقة الدوري بمجموعتين في كل منها 10 فرق ثم تترشح الفرق الثلاثة الأولى من كل مجموعة للعب في الدوري السداسي لتحديد بطل الدوري دون النظر إلى عامل الزمن، وعدم وجود الملاعب الجيدة وحتى الدوري الماضي لولا تدخل الحكومة وتوفير 23 مليون دينار لما أُقيمت مبارياته في تونس ولا أدري لماذا الإصرار على إقامة الدوري السداسي خاصة وأن لدينا «دوري» طويلًا و4 فرق ليبية تشارك في المسابقات العربية والأفريقية وكذلك بطولة الكأس وظروف شهر رمضان المبارك.

إن أغلب دول العالم المتحضر تخلت عن المباراة الفاصلة عندما يتساوى فريقان في عدد النقاط لتحديد بطل الدوري، وذلك باحتساب ما له وما عليه من الأهداف اختصارًا للوقت والجهد وبعيدًا عن الشبهات في نتائج المباريات، أما اتحادنا الموقر فهو يستمتع بمثل مسلسل الدوري السداسي الذي سوف تتأخر مبارياته إلى ما لا نهاية وتظل الأندية تعاني من مشكلة انتهاء عقود بعض اللاعبين والمدربين والسداسي ما زال على الأبواب، أتمنى أن يعي الاتحاد العام هذا الواقع المؤسف في اجتماعه المقبل مع أندية الدوري بحيث تحدد البطولة بين الفريقين؛ الأول من كل مجموعة في مباراتين فاصلتين أو رباعي، الأول في المجموعة (أ) مع الثاني في المجموعة (ب) والأول في المجموعة (ب) مع الثاني في المجموعة (أ) والفريقان الفائزان يلعبان المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.

وأخيرًا إن كل هذه الشكليات لتحديد بطل الدوري هي عمليات تلفيقية لا تخدم اللعبة ولا الفريق الوطني وأن الحل الحقيقي لرفع مستوى الكرة وتقديم الدوري بشكل جيد هو إقامته من مجموعة واحدة بعدد 14 فريقًا ويتحصل على بطولته الفريق الأكثر نقاطًا خاصة أنه لدينا تجربة سابقة في إقامة الدوري من مجموعة واحدة موسم 68 - 69 من 12 فريقًا وهي (الأهلي / الهلال / النجمة / الأفريقي / دارنس / الاتحاد / الأهلي طرابلس / المدينة /الوحدة / البوليس / أهلي سبها / وهلال فزان)،  وكان من أنجح الدوريات التي مرت على بلادنا والدوري الذي ننشده حاليًا ستكون مبارياته مليئة بالإثارة والتشويق نظرًا لتقارب المستوي الفني والمادي للفرق المشاركة وسوف تتابع جماهير الكرة مبارياته بكل اهتمام لقوتها وصعوبة تحديد نتائج مبارياتها مسبقًا، هذا إذا ما أردنا لكرتنا التطور ولفريقنا الوطني النتائج الإيجابية؛ أما دوري المجموعات فهو مجرد مضيعة للوقت وتكرار للسلبيات السابقة فيارب أصلح حال اتحاد الكرة وأن نرى الدوري في يوم ما من مجموعة واحدة قوية.

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