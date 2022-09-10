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الجزائر أبطال العرب لكرة القدم تحت 17 عاما على حساب المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 10 سبتمبر 2022, 12:24 مساء
الجزائر أبطال العرب لكرة القدم تحت 17 عاما على حساب المغرب
تتويج الجزائر ببطولة العرب تحت 17 عاما. (فيسبوك)
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تُوج ناشئو الجزائر بكأس وذهبية العرب لكرة القدم تحت 17 عامًا، بعد الفوز في النهائي على المغرب بركلات الترجيح (4-2)، حيث انتهت المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف.

بادر المغرب بالتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب محمد الرشيدي وفي الدقيقة 90 تمكن الجزائر من التعديل بهدف إسماعيل الطيب، وفي ركلات الترجيح ابتسم الحظ للجزائر بالفوز (4-2).

أفضل اللاعبين
تُوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة الجزائري مسلم أناتوف، وجائزة أفضل هداف ذهبت للسعودي طلال حاجي برصيد 7 أهداف، كما تُوج بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة المغربي طه بن غزيل.

إلغاء الترتيب الثالث
لأول مرة من انطلاق بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا يلغي الاتحاد العربي لكرة القدم مباراة تحديد الترتيب الثالث والتي كانت ستجمع منتخبي السعودية واليمن.

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