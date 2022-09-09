Atwasat

نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الجمعة 09 سبتمبر 2022, 10:10 مساء
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
اللاعب السابق سالم مانه. (الإنترنت)
alwasat radio

أشاد نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إبراهيم المعداني، باللاعب السابق سالم مانه، عندما كان لاعبا بفريق الوحدة.

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» إنه معجب به كلاعب منذ الصغر عندما كان لاعبا بفريق الوحدة، مؤكدا أنه كان لاعب موهوب بشكل مميز.

- قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»
- بالصور.. بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار
- «الأهلي طرابلس» يقدم نجومه الجدد قبل التوجه إلى مصر لخوض معسكر استعدادا للبداية الأفريقية (صور)

وكان سالم مانه قد لعب للوحدة والاتحاد في منتصف الثمانينات والتسعنيات، واعتزل ولم يمارس عمل إدراي أو التدريب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات

(فيديو) اكتمال أضلاع المربع الذهبي لمونديال الطائرة.. تعرف على المواجهات
تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا

تحقيقات | ليبيون ليسوا مثلنا
«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟

«صباح الوسط» | هل تنافس المنصات الإلكترونية التلفزيون؟
كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا

كاركاتير خيري - المنظومات الإلكترونية في ليبيا
تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته

تشارلز الثالث يرث عرش بريطانيا وثروة شخصية هائلة من والدته
دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر

دراسة مناخية دولية تحذر من مستقبل دلتا النيل بمصر
المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين

المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب للناشئين
جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام

جاكرتا تستعين بـ«الزومبي» لحض السكان على استخدام النقل العام
القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

القضاء الأميركي يتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال
تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية

تركيا ترفض قرارات اجتماع مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية
انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا

انخفاض «مقلق» لعدد وحيد القرن جنوب أفريقيا
تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث

تشارلز الثالث يخاطب البريطانيين والعالم يرثي الملكة إليزابيث
محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

محاولات للم شمل أوروبا في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة

جريدة «الوسط»: تحشيد عسكري ينذر بمواجهات على مشارف ورشفانة
مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد

مانشستر يونايتد يستهل الدوري الأوروبي بخسارة تاريخية من ريال سوسيداد
متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي

متهم بعدة قضايا.. القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن زليتن في بنغازي
قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية

قادة العالم يعزون في وفاة الملكة إليزابيث الثانية
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية
اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية
بالصور.. بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار
بالصور.. بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث
دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث
قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»
قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس ......
المزيد
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه
نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه...
مصر ونيجيريا إلى نهائي «أفريقية الطائرة» تحت 19عاما
مصر ونيجيريا إلى نهائي «أفريقية الطائرة» تحت 19عاما...
سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير
سلة براعم الهلال تتأهب للمشاركة في البطولة الدولية بالمنستير...
قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»
قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»...
دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث
دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط