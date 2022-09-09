نجم الأهلي طرابلس السابق يشيد بسالم مانه

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أشاد نجم الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، إبراهيم المعداني، باللاعب السابق سالم مانه، عندما كان لاعبا بفريق الوحدة.

وقال في منشور عبر صفحته الشخصية «فيسبوك» إنه معجب به كلاعب منذ الصغر عندما كان لاعبا بفريق الوحدة، مؤكدا أنه كان لاعب موهوب بشكل مميز.

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وكان سالم مانه قد لعب للوحدة والاتحاد في منتصف الثمانينات والتسعنيات، واعتزل ولم يمارس عمل إدراي أو التدريب.