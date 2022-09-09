قطار دوري الأبطال ينطلق بـ«الاتحاد» و«الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق قطار دوري أبطال أفريقيا في موسمه الجديد نسخة 2022–2023، وسط ترقب ليبي لفرسي الرهان، ناديي الاتحاد «العميد»، بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري المحلي، ووصيفه الأهلي طرابلس «الزعيم»، حيث غادرت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الاتحاد» أمس الأربعاء متوجهة إلى تنزانيا لمواجهة بطل الدوري البوروندي «فلامبو» بعد غدٍ السبت، ضمن الدور التمهيدي للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث استعد فريق «الاتحاد»، الذي عزز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد محليين ومحترفين من خلال التدريبات الصباحية والمسائية قبل التحول إلى تنزانيا.

معسكر قصير لـ«الزعيم» في القاهرة

وتقيم بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي «الأهلي طرابلس»، معسكراً في العاصمة المصرية القاهرة، ويأتي المعسكر القصير قبل المواجهة المرتقبة مع فريق «كم كم» الزنجباري، المقرر لها بعد غدٍ السبت، الموافق العاشر من سبتمبر الجاري في زنجبار، ضمن منافسات الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة على ملعب بنينا، في السابع عشر من الشهر نفسه، وكان فريق «الأهلي طرابلس» أجرى مباراتين وديتين، انتهت الثانية بالتعادل السلبي مع فريق «أبوسليم»، والأولى فاز فيها على فريق «الأمواج الزرقاء» بنتيجة عشرة أهداف نظيفة.

مشوار قرعة «كاف» قبل انطلاق الموسم الجديد.

وانتهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» من قرعتي دوري الأبطال والكونفدرالية عن الموسم الجديد 2022–2023، وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة بطل ليبيا «الاتحاد» مع فريق «فلامبو» البوروندي، وفي حال التأهل للدور التمهيدي الثاني، يلتقي «الاتحاد» الفائز من «الزمالك» المصري و«إليكت سبورت» التشادي، وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر الجاري، أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، ومباريات الإياب في الفترة من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال أيضاً عن مواجهة وصيف الدوري الليبي الممتاز، «الأهلي طرابلس»، مع «كم كم زنجبار»، والفائز من مواجهة «الأهلي طرابلس» و«كم كم زنجبار»، سيواجه المرشح من «المريخ» السوداني و«سولار» جيبوتي.

عودة رباعية.. ولمحة تاريخية

وتعود الفرق المحلية الأربعة إلى الواجهة الأفريقية من جديد لتمثيل كرة القدم الليبية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، حيث سيمثل الكرة المحلية هذا الموسم، فرق «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» بدوري الأبطال، و«الأخضر» و«النصر» في «الكونفدرالية».

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وترجع أولى مشاركات الفرق المحلية ببطولات الأندية الأفريقية إلى العام 1967حين قص فريق «الاتحاد» أولى المشاركات الليبية بإقصائه فريق «دينمو» بطل النيجر ليتأهل إلى الدور الثاني، كما نجح «الاتحاد» فيما بعد في بلوغ دور نصف النهائي في بطولات الأندية الأفريقية الثلاث، كأس الكؤوس العام 2000، ودوري الأبطال 2007، والكونفدرالية 2010. وشهد الموسم الماضي آخر ظهور للفريق بـ«الكونفدرالية» التي غادرها من الدور ربع النهائي أمام «الأهلي طرابلس» الذي كان صاحب آخر مشاركة أفريقية ليبية ناجحة ببلوغه الدور نصف النهائي، لكنه غادره الموسم الماضي أمام فريق «أورلاندو بيراتس» بطل جنوب أفريقيا، وكان قبل ذلك حقق «الأهلي طرابلس» نجاحات أفريقية مدوية، لعل أبرزها بلوغه المباراة النهائية لبطولة الأندية الأفريقية حاملي الكوؤس العام 1984، وبلوغه دور المجموعات بـ«الكونفدرالية» العام 2016، وربع نهائي دوري الأبطال العام 2017، ويعد فريق «الأهلي طرابلس» صاحب أول انتصار ليبي أفريقي خارج الديار حين تفوق على فريق «الإسماعيلي» بهدف في عقر داره بالقاهرة في ظهوره الأفريقي الأول العام 1972، كما نجح في إقصائه من السباق الأفريقي.

وقدم فريق «النصر» مشاركة أفريقية متميزة ببلوغه الدور قبل النهائي ببطولة الأندية الأفريقية حاملي الكؤوس العام 1985، كما تأهل الفريق للدور ربع النهائي في بطولة «الكونفدرالية» العام 2020، فيما نجح فريق «الأهلي بنغازي» الغائب عن الواجهة الأفريقية هذا الموسم في بلوغ دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا العام 2014.

تقديم الصفقات الجديدة لـ«الأهلي طرابلس»

وأقامت اللجنة التسييرية لنادي «الأهلي طرابلس»، بفندق «المهاري» بطرابلس حفل مراسم توقيع عقود اللاعبين الجدد بحضور رئيس اللجنة التسييرية فرج أدريس ونائب الرئيس عمار عبيد والمدير التنفيذي ناجي الترهوني ومدرب الفريق الأول التونسي فتحي الجبال، وتم خلال الحفل توقيع عقود اللاعبين الجدد، وهم: أيوب عياد وياسين الشماخي ومحسن متولي وإبراهيما تانديا وياسين أنجيمة ومحمد الغنودي وعلاء القجدار، قبل أن تغادر بعثة الفريق إلى مصر للدخول في معسكر قصير. وستكون المواجهة الكروية المرتقبة التي ستجمع فريق الأهلي طرابلس مع فريق «كم كم» بطل زنجبار، ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ثاني مواجهة رسمية تجمع الفريق مع ممثل للكرة الليبية، وسبق أن التقى فريق «كم كم» لأول مرة بفريق ليبي مع فريق «الاتحاد» خلال مشاركته في النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا، ونجح فريق «الاتحاد» في إقصاء الفريق النجباري من الدور الأول عقب فوزه ذهاباً بهدفين لصفر أحرزهما كل من يوسف كارة ومحمد زعبيه، بينما جدد فريق «الاتحاد» انتصاره في لقاء الإياب بملعب صفاقس بهدفين أحرزهما كل من معاذ عيسى وربيع شادي.