دقيقة صمت في «أولد ترافورد» حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت الرياضة في المملكة البريطانية، في الحداد على وفاة ملكة البلاد إليزابيث الثانية، التي رحلت اليوم الخميس عن 96 عاما.

شهدت مباراة مانشستر يونايتد وريال سوسيداد، في بطولة الدوري الأوروبي، في ملعب أولد ترافورد، دقيقة صمت حدادا على وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.

بيان من مانشستر يونايتد

وكشف نادي مانشستر يونايتد في بيان قبل المباراة: «بعد توجيهات من الاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم، ستقام مباراة الليلة في بطولة الدوري الأوروبي ضد ريال سوسييداد كما هو مخطط لها في ملعب أولد ترافورد».

وأضاف يونايتد: «سيتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة مما سيسمح للفريقين وحكام اللقاء وجميع الحاضرين بالتعبير عن احترامهم لصاحبة الجلالة الملكة».

- وفاة الملكة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما

وتابع البيان: «سيرتدي كلا الفريقين شارات سوداء وسوف تنكس الأعلام في أولد ترافورد كإشارة على أقصى درجات احترامنا».