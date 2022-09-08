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النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 08 سبتمبر 2022, 07:38 مساء
النصر يعزز صفوف فريقه بمدرب صربي ولاعبين جدد
إدارة النصر تتعاقد مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم. (الإنترنت)
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تعاقدت اللجنة التسييرية بنادي النصر، مع مدرب صربي وعدد من اللاعبين الجدد، وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، ومنافسات كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وتعاقدت الإدارة مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وهي أول تجربة للمدرب في الملاعب الأفريقية والعربية.

وأصدر نادي النصر بيانا رسميا أعلن خلاله التعاقد رسميا مع المدرب الصربي زوران ميلينكوفيتش، رفقة مساعده «بيانكوفيتش» لقيادة الادارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف النصر أن المدرب الصربي ومساعده سيكونان متواجدين في بنغازي بداية من الأسبوع المقبل، لتولي مهمة الإدارة الفنية للفريق.

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لاعبون جدد
كما تعاقدت إدارة النادي مع كلا من حسام العباني (ظهير أيمن)، والمهدى الكوت (ظهير أيسر)، ومحمد الغنيمي (مهاجم)، وعادل جرار (وسط ميدان)، وعلى ميمون ( ظهير أيسر)، وكبلان محمد (حارس مرمى)، وعادل الزوي (ظهير أيمن + ارتكاز)، ومع المهاجم معتز العريبي قادما من نادي شمال بنغازي.

التحضيرات للموسم الجديد
ويبدأ فريق النصر تحضيراته استعدادا للموسم الرياضي الجديد، من أجل المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث كانت القرعة قد أعفت الفريق من خوض مباراة الدور التمهيدي، بعد أن تأهل مباشرة إلى الدور الثاني، حيث سيواجه الفريق المتأهل من مباراة كيغالي الرواندي واس إس الجيبوتي.

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