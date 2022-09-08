بالصور.. بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس، ظهر اليوم الخميس، إلى مقر إقامتها في زنجبار، بعد رحلة شاقة إلى إثيوبيا.

وأجرت بعثة الفريق معسكر قصير بمصر، وذلك استعدادا لمواجهة فريق كمكم الزنجباري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وستقام مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بين كمكم والأهلي طرابلس، يوم السبت 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن فريق الأهلي طرابلس ممثل ليبيا في بطولة دوري الأبطال، عزز صفوفه بعدد من اللاعبين الجدد محليين ومحترفين، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى الدور الثاني.

بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار. (الإنترنت)

بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار. (الإنترنت)

بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار. (الإنترنت)

بعثة الأهلي طرابلس تصل زنجبار. (الإنترنت)