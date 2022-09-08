اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية...

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، 3 قرارات بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بمناطق طرابلس وبنغازي والوادي، والتي جاءت على النحو التالي:
منطقة طرابلس
اتحاد منطقة طرابلس برئاسة أحمد شراطة، ونائبه وديع الزنتوتي، وأمين الصندوق عبدالحميد هنكة، والأمين العام سعيد زبيدة، وعضوية مالك البوسيفي، وسعاد النايلي، وعبدالحليم العربي وعماد بركة، وفارس شعيب، وفاطمة المحجوب، وكمال الدين بلوط، ووفاء الشايبي، ووليد بالنور.
منطقة بنغازي
اُعيد تشكيل اتحاد منطقة بنغازي برئاسة شريف عبدالسلام الكزه، ونائبه وليد القذافي، وعضوية أحمد الجريبي، وياسر الورفلي، ومحمود غريب.
- العربي: نجهز لتنظيم بطولة النعمي للشطرنج
- أوزبكستان تتوج بكأس وذهبية الأولمبياد العالمي للشطرنج.. وليبيا 81
- «الرياضة» تهنئ المنتخب الليبي للشطرنج
منطقة الوادي
وجاء اتحاد منطقة الوادي (بالمنطقة الجنوبية) برئاسة حسين الزروق محمد، ونائبه سالم بحرون، وأمين الصندوق محمد صالح ميلاد، والأمين العام وليد صالح محمد، وعضوية كل من يوسف العربي محمد، ومحمد صالح مسعود، وعبدالرزاق سعد فرج.
تعليقات