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اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 08 سبتمبر 2022, 06:43 مساء
اتحاد الشطرنج يعيد تشكيل اتحاداته الفرعية
الاتحاد الليبي للشطرنج. (الإنترنت)
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صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، 3 قرارات بإعادة تشكيل الاتحادات الفرعية بمناطق طرابلس وبنغازي والوادي، والتي جاءت على النحو التالي: 

منطقة طرابلس
اتحاد منطقة طرابلس برئاسة أحمد شراطة، ونائبه وديع الزنتوتي، وأمين الصندوق عبدالحميد هنكة، والأمين العام سعيد زبيدة، وعضوية مالك البوسيفي، وسعاد النايلي، وعبدالحليم العربي وعماد بركة، وفارس شعيب، وفاطمة المحجوب، وكمال الدين بلوط، ووفاء الشايبي، ووليد بالنور.

منطقة بنغازي
اُعيد تشكيل اتحاد منطقة بنغازي برئاسة شريف عبدالسلام الكزه، ونائبه وليد القذافي، وعضوية أحمد الجريبي، وياسر الورفلي، ومحمود غريب.

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منطقة الوادي
وجاء اتحاد منطقة الوادي (بالمنطقة الجنوبية) برئاسة حسين الزروق محمد، ونائبه سالم بحرون، وأمين الصندوق محمد صالح ميلاد، والأمين العام وليد صالح محمد، وعضوية كل من يوسف العربي محمد، ومحمد صالح مسعود، وعبدالرزاق سعد فرج.

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