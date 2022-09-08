تعرف على مباريات نصف نهائي «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة الجديدة المغربية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما، والتي ستشهد اليوم مواجهات نصف نهائي البطولة.

وتقام اليوم مواجهة بين نيجيريا أمام الكاميرون، فيما يواجه المنتخب التونسي نظيره المصري، في نصف النهائي.

نتائج مباريات الدور ربع نهائي البطولة

وشهد أمس الأربعاء مباريات دور ربع النهائي، والتي أسفرت عن فوز نيجيريا على ليبيا بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها: (15/25، 18/25 ، 16/25).

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كما فازت مصر على السودان بثلاثة أشواط لصفر (14/25 ، 16/25 ، 10/25)، وفاز المنتخب الكاميروني على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها: (19/25 ، 23/25 ، 19/25). وفاز منتخب تونس على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها: (19/25 ،25/22 ، 24/26 ، 19/25).