المغرب Vs الجزائر.. من يتوج بكأس العرب للناشئين؟

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يسدل الستار اليوم بالجزائر على النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين 17 عامًا، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العربي لكرة القدم، بإقامة آخر مباراتين.

وتقام مباراة تحديد الترتيب الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، بين منتخبي السعودية واليمن، والمباراة النهائية للتتويج باللقب ستجمع الجارين الجزائر والمغرب.

كيف وصل الفريقان للنهائي؟

وتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، من 3 انتصارات على فلسطين 5 /0 وعلى السودان 2 /0 وعلى الإمارات 3 /0.

وفي الربع نهائي، فاز الجزائر على تونس بركلات الترجيح 3 /1 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل 1/1.

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وفي نصف النهائي ابتسم الحظ مرة أخرى للجزائر لفوزه على السعودية بركلات الترجيح أيضًا 5 /4، بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل دون أهداف.

وحل المنتخب المغربي ثانيًا في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، بعد أن فقد مبارياته أمام العراق 1 / 2، وفاز على موريتانيا 1 / 0، وفاز على جزر القمر 1 / 0.

وفي الربع نهائي، فاز المغرب على مصر 2 / 0، وفي النصف النهائي فاز على اليمن 2/ 0 أيضا.