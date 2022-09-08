فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا، ترتيب الأندية الأفريقية الأفضل في القارة للموسم 2021-2022.
وحل فريق «الأهلي طرابلس» الليبي، في الترتيب الثامن من بين عشرة أندية أفريقية عربية، والترتيب 21 أفريقيًا.
وجاءت قائمة تصنيف الأندية الأفريقية، الصادر عن «كاف» كالآتي:
1- الأهلي المصري.
2- الوداد المغربي.
3- الترجي التونسي.
4- الرجاء المغربي.
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5- نهضة بركان.
6- الزمالك المصري.
7- المريخ السوداني.
8- الأهلي طرابلس الليبي.
9- الهلال السوداني.
10- وفاق سطيف الجزائري.
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