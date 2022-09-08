فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا، ترتيب الأندية الأفريقية الأفضل في القارة للموسم 2021-2022.

وحل فريق «الأهلي طرابلس» الليبي، في الترتيب الثامن من بين عشرة أندية أفريقية عربية، والترتيب 21 أفريقيًا.

وجاءت قائمة تصنيف الأندية الأفريقية، الصادر عن «كاف» كالآتي:

1- الأهلي المصري.

2- الوداد المغربي.

3- الترجي التونسي.

4- الرجاء المغربي.

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5- نهضة بركان.

6- الزمالك المصري.

7- المريخ السوداني.

8- الأهلي طرابلس الليبي.

9- الهلال السوداني.

10- وفاق سطيف الجزائري.