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فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الخميس 08 سبتمبر 2022, 12:17 صباحا
فريق ليبي في القائمة.. «كاف» يعلن ترتيب الأندية الأفضل في أفريقيا للموسم 2021-2022
شعار «كاف». (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» رسميًا، ترتيب الأندية الأفريقية الأفضل في القارة للموسم 2021-2022.

وحل فريق «الأهلي طرابلس» الليبي، في الترتيب الثامن من بين عشرة أندية أفريقية عربية، والترتيب 21 أفريقيًا.

وجاءت قائمة تصنيف الأندية الأفريقية، الصادر عن «كاف» كالآتي:
1- الأهلي المصري.

2- الوداد المغربي.

3- الترجي التونسي.

4- الرجاء المغربي.

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5- نهضة بركان.

6- الزمالك المصري.

7- المريخ السوداني.

8- الأهلي طرابلس الليبي.

9- الهلال السوداني.

10- وفاق سطيف الجزائري.

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