قائمتان في انتخابات نادي «خالد بن الوليد» بالصيعان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تعقد الجمعية العمومية لنادي «خالد بن الوليد»، بمنطقة بدر بالصيعان، غدًا الخميس، جلستها الانتخابيه بمقر النادي من العاشرة صباحًا إلى السادسة مساءً، بأمانة الجمعية العمومية.

وتقدمت قائمة واحدة فقط برئاسة مصطفى خليفة الأسود، لأمانة الجمعية العمومية، وعضوية علي محمد الركومي وسعد محمد الشيخ.

القائمة الأولى

وجاءت قائمتان فقط في انتخابات مجلس الإدارة، القائمة الأولى برئاسة ضو أحمد اعتبره، ونائبه عبدالناصر علي البحري، والعضو المالي امحمد سعيد المقطوف، والعضو القانوني المختار احفيظ، وعضوية عبدالسلام الطيف وأسامة عبدالسيد ومصطفى الأمين.

القائمة الثانية

والقائمه الثانية برئاسة مفتاح محمد منصور ونائبه موسى المبروك الغد، والعضو المالي الشريف محمد والعضو القانوني عبدالوهاب الجليدي، وعضوية أبوبكر عون بيت العافية، وخليفة محمد شيحة ومحمد خليفة سعيد.

يشار إلى أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابيه 931 عضوًا.