فوز مصر ونيجيريا في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بمدينة الجديدة المغربية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، التي شهدت اليوم فوز منتخب نيجيريا على منتخب ليبيا بثلاثة أشواط دون رد.

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الليبي في الدور ربع النهائي للبطولة وكانت نتائجها كالتالي: «25/ 15»، «25/ 18»، «25/ 16».

مصر تفوز على السودان

كما شهدت البطولة فوز المنتخب المصري على نظيره السوداني بثلاثة أشواط لصفر أيضًا، جاءت نتائجها كالتالي: «25/ 10»، «25/ 16»، «25/ 14».

وتتبقى فى برنامج اليوم مباراتان، حيث تلتقي الجزائر مع الكاميرون، وتتبارى تونس مع المغرب، وغدًا الخميس تقام مباراتا دور نصف النهائي، والجمعة راحة لكل الفرق.