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ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل مصر ورواندا والمغرب وبورندي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 01:51 مساء
ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل مصر ورواندا والمغرب وبورندي
تتويج منتخب مصر للشباب في اليد. (فيسبوك)
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أسدل الستار أمس الثلاثاء بالعاصمة الرواندية كيغالي على نهائيات بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين بتتويج مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد الفوز في المباراة النهائية على رواندا البلد المستضيف بفارق 22 هدفا.

جاء الشوط الأول لينتهي بتقدم مصر (22-16)، وفي الشوط الثاني أضاف منتخب مصر 29 هدفا مقابل 13 لرواندا لتنتهي المباراة بفوز مصر (51-29).

يشار إلى أن مباراة الترتيب الثالث انتهت بفوز المغرب على بورندي بنتيجة (41-34)، ومباراة تحديد الترتيب الخامس انتهت بفوز الجزائر على أوغندا (44-31)، ومباراة تحديد الترتيب السابع بفوز ليبيا على مدغشقر (24-20).

الترتيب النهائي بعد ختام البطولة
توجت مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية ونالت روندا الميدالية الفضية والمغرب الميدالية البرونزية، وحلت بورندي رابعا، والجزائر خامسا، وأوغندا سادسا، وليبيا سابعا، ومدغشقر ثامنا.

ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى مصر ورواندا والمغرب وبورندي في البطولة الأفريقية إلى كأس العالم المقبلة لكرة اليد للناشئين التي تستضيفها كرواتيا.

يشار إلى أن مصر سبق لها التتويج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين في العام 2019 بعد الفوز في النهائي على ألمانيا (32-28).

قائمة منتخب مصر البطل
قائمة الفريق البطل، تضم في بعثة مصر بالبطولة برئاسة عاصم السعدني وضمت مشرف المنتخبات أيمن صلاح والمدير الفني مجدي أبوالمجد والمدرب العام محمد ريشة ومدرب الحراس محيي صلاح والمدير الإداري محمد عبدالمنعم وأخصائي العلاج الطبيعي دكتور عمرو عصام ومحلل الأداء الفني المهندس محمد إمام.

واللاعبون: يوسف وليد ويوسف ناجي ومحمد أشرف وفراس مروان ومحمد وائل وأحمد تغيان ويوسف عبدالغني ومعاذ عزب ومحمد صلاح ومحمد عبدالغني وعمر عدلان وأحمد حسام وزياد عبدالرحيم، وياسين محمد ومحمد عماد ومحمد مؤمن وبلال إبراهيم.
 

تتويج منتخب مصر للشباب في اليد. (فيسبوك)
تتويج منتخب مصر للشباب في اليد. (فيسبوك)
تتويج منتخب مصر للشباب في اليد. (فيسبوك)
تتويج منتخب مصر للشباب في اليد. (فيسبوك)
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