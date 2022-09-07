«البدنية» تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد عضو اللجنة العليا لبطولة دوري طلاب جامعة طرابلس، طلال الحمادي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أن الدور ربع النهائي لطلاب جامعة طرابلس سينطلق الإثنين المقبل بمباراة كلية التربية البدنية مع كلية تقنية المعلومات.

والثلاثاء تلتقي كلية الزراعة مع الطب البشري، والأربعاء كلية التربية قصر بن غشير مع التقنية الطبية، والخميس كلية طب الأسنان تتبارى مع كلية الاقتصاد.

وأضاف الحمادي أن الدور ربع النهائي وبقية الأدوار ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

يشار إلى أن الدوري يقام تحت إشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة بالتعاون والتنسيق مع اتحاد طلبة جامعة طرابلس، وشهدت مرحلته الأولى مشاركة 22 فريقا من الكليات التابعة لجامعة طرابلس.