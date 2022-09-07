Atwasat

ليبيا تواجه نيجيريا ضمن 4 لقاءات في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 01:37 مساء
ليبيا تواجه نيجيريا ضمن 4 لقاءات في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
تدريبات المنتخب الليبي في الطائرة. (فيسبوك)
alwasat radio

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بمدينة الجديدة المغربية مع أربع مباريات في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا.

أولى المباريات ستجمع نيجيريا أول المجموعة الثانية مع ليبيا رابع المجموعة الأولى، ومصر أول الأولى مع السودان رابع الثانية، والجزائر ثاني الأولى تلتقي الكاميرون ثالث الثانية، وتونس ثاني الثانية تتبارى مع المغرب ثالث الأولى.

الخميس 8 سبتمبر، تقام مباراتا الدور نصف النهائي، والجمعة 9 سبتمبر راحة لكل الفرق، والسبت 10 سبتمبر تقام مباريات الترتيب من 5 إلى 8، والأحد 11 سبتمبر مباراة تحديد الترتيب الثالث، ومباراة التتويج بكأس البطولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟

تحقيقات | المبيد الحشري وفاجعة أطفال زناتة.. من المسؤول؟
كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا

كاركاتير حليم - السنغالي عبدالله باتيلي يعين مبعوثا أمميا إلى ليبيا
«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية

«واشنطن بوست»: ترامب احتفظ بوثائق سرية حول القدرات النووية لدولة أجنبية
مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط صفقات بـ282 مليون يورو

مشوار توخيل قبل الإقالة من تشيلسي: ألقاب مهمة ونتائج مثيرة وأزمة سياسية وسط ...
6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»

6 كتّاب من 4 قارات في القائمة النهائية لـ«بوكر»
بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب

بايدن يرفض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب».. وإدارته توضح الأسباب
شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته

شلل الوجه الجزئي يدفع جاستن بيبر لإلغاء حفلاته
«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء

«جيمس ويب» يكشف تفاصيل جديدة عن سديم الرتيلاء
بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره

بوتين: عزل روسيا مستحيل والعقوبات الأوروبية تهدد العالم بأسره
بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات

بالزي التقليدي.. طلبة الشهادة الثانوية في تاجوراء يحتفلون بانتهاء الامتحانات
دوري الأبطال.. حامل اللقب ريال مدريد يعود بانتصار كبير من ميدان سلتيك

دوري الأبطال.. حامل اللقب ريال مدريد يعود بانتصار كبير من ميدان سلتيك
مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال

مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال
مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقسو على إشبيلية في دوري الأبطال
عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان

عدنان معيتيق: العمل الفني يفضح القتلة وشاهد على جرائم الإنسان
من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا

من رومانيا إلى ألمانيا.. حمى الخنازير الأفريقية تتمدد في أوروبا
التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية

التضخم يهدد بإصابة آلاف الأطفال في كمبوديا بسوء التغذية
بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود

بـ158 مليار يورو.. روسيا تحصد مداخيل عالية بفضل ارتفاع أسعار الوقود
«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل

«غازبروم»: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
عمرو فطيس يتوج ببطولة النعمي للشطرنج الخاطف
عمرو فطيس يتوج ببطولة النعمي للشطرنج الخاطف
وكيل لاعبين ومدربين ينظم ورشة عمل عن المقارنة بين اللاعب الليبي والأجنبي
وكيل لاعبين ومدربين ينظم ورشة عمل عن المقارنة بين اللاعب الليبي ...
ليبيا تواجه نيجيريا ضمن 4 لقاءات في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
ليبيا تواجه نيجيريا ضمن 4 لقاءات في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما
«البدنية» تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
«البدنية» تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة ...
ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل مصر ورواندا والمغرب وبورندي
ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل مصر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
تعرف على مباريات المجموعة الأولى في الدوري الليبي الممتاز ......
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس ......
المزيد
منتخبا الشباب والأولمبي السودانيان يصلان بنغازي لمواجهات ليبية
منتخبا الشباب والأولمبي السودانيان يصلان بنغازي لمواجهات ......
ليبيا ضمن 18 منتخبا في بطولة «شان 2023» بالجزائر
ليبيا ضمن 18 منتخبا في بطولة «شان 2023» بالجزائر...
الأهلي طرابلس يتحرك بعد ساعات إلى زنجبار استعدادا لضربة بداية دوري الأبطال
الأهلي طرابلس يتحرك بعد ساعات إلى زنجبار استعدادا لضربة ......
ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل مصر ورواندا والمغرب وبورندي
ليبيا خارج سباق الصعود لمونديال شباب اليد في كرواتيا وتأهل ......
«البدنية» تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
«البدنية» تلتقي «تقنية المعلومات» في ربع نهائي دوري طلاب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط