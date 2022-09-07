ليبيا تواجه نيجيريا ضمن 4 لقاءات في أفريقية الطائرة تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، بمدينة الجديدة المغربية مع أربع مباريات في الدور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا.

أولى المباريات ستجمع نيجيريا أول المجموعة الثانية مع ليبيا رابع المجموعة الأولى، ومصر أول الأولى مع السودان رابع الثانية، والجزائر ثاني الأولى تلتقي الكاميرون ثالث الثانية، وتونس ثاني الثانية تتبارى مع المغرب ثالث الأولى.

الخميس 8 سبتمبر، تقام مباراتا الدور نصف النهائي، والجمعة 9 سبتمبر راحة لكل الفرق، والسبت 10 سبتمبر تقام مباريات الترتيب من 5 إلى 8، والأحد 11 سبتمبر مباراة تحديد الترتيب الثالث، ومباراة التتويج بكأس البطولة.