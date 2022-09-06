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وكيل لاعبين ومدربين ينظم ورشة عمل عن المقارنة بين اللاعب الليبي والأجنبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 07:16 مساء
وكيل لاعبين ومدربين ينظم ورشة عمل عن المقارنة بين اللاعب الليبي والأجنبي
شعار اللجنة المنظمة لتنظيم ورشة العمل. (الإنترنت)
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أعلن وكيل اللاعبين والمدربين والرئيس السابق للجنة التوعية باتحاد الكرة، شعبان بن عيسى، عزمه تنظيم ورشة عمل بالمشاركة مع عدة شخصيات رياضية.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن ورشة العمل حول معاناة كرة القدم الليبية والاحتراف بالدوري الممتاز، واللوائح المنظمة للاحتراف وأسعار تعاقدات اللاعبين وقيمة عقودهم المالية في مقارنة بين اللاعب الليبي والأجنبي.

مخاطبة نادي الوحدة
وأوضح في تصريحه أنه جرت مخاطبة نادي الوحدة للمساهمة في إنجاح الورشة، مؤكدًا أنهما شركاء في تنظيمها، وسيجري التطرق كذلك للمدربين والتصنيف الفني لهم وكذلك برنامج الرخص الفنية، وقيمة العقود بما يضمن حقوق المدرب والنادي.

وأكد أن هذه الورشة تهدف لتحريك المياه ولفت الأنظار لعدة مصاعب تعاني منها الكرة الليبية وإيجاد الحلول لها.

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