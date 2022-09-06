عمرو فطيس يتوج ببطولة النعمي للشطرنج الخاطف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

توج البطل عمرو فطيس ببطولة خالد النعمي للشطرنج الخاطف، تحت إشراف وتنظيم جمعية الوفاء لقدامى اللاعبين، وبالتعاون والتنسيق مع منظمة بيدق سالك، وبرعاية نادي الساحل الرياضي.

- 87 لاعبا في بطولة النعمي للشطرنج الخاطف

وتوج عمرو فطيس بذهبية البطولة ومبلغ 700 دينار برصيد 8 نقاط، وبكسر التعادل جاء ثانيا اللاعب رامي عمار برصيد 8 نقاط مع مبلغ 500 دينار، تساوى بعدها برصيد 7 نقاط وبكسر التعادل حسين الصابري، ورابعا عبدالله الفيتوري، وخامسا أسامة الطالب، وسادسا عمر دخيل، وسابعا حسام غليو، وثامنا صلاح فطيس، وجاء تاسعا علي الشعافي بـ6.5 نقطة وعاشرا محمد التومي 6 نقاط.

حفل التتويج

وفي ختام البطولة أقيم حفل توج فيه اللاعبون الحاصلون على التراتيب الثلاثة الأولى، البطل عمرو فطيس، والوصيف رامي عمار، وثالث الترتيب حسين الصابري.

ومنحت دروع جمعية الوفاء للاعبي الشطرنج دكتور إبراهيم القيادي وعبد اللطيف شبش بدرع الوفاء بنادي الساحل الراعي للبطولة ودرع لأسرة الراحل خالد النعمي، كما منحت شهادات تقدير إلى الإعلاميين محمد ترفاس وصبري المهيدوي وعلي البوسيفي وعصام دراويل وأنور الطوباشي.