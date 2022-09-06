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ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي «أفريقية الطائرة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 12:05 مساء
ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي «أفريقية الطائرة»
منافسات الطائرة. (فيسبوك)
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جرت أمس الإثنين بمدينة الجديدة المغربية مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدي في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة «تحت 19عاما»، وجاءت النتائج لتشهد فوز الجزائر على ليبيا بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر بنتيجة (26-24، 25-20، 25-21).

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وفازت الكاميرون على السودان بثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتائجها (25-23، 23-25، 25-22، 25-21)، وفازت نيجيريا على تونس بثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (25-21، 26-24، 19-25، 23-25، 15-11)، كما فاز منتخب مصر على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها (25-17، 25-14، 20-25، 25-21).

ترتيب المجموعتين
المجموعة الأولى: مصر 9 نقاط، الجزائر 5، المغرب 4، ليبيا 0.
المجموعة الثانية: نيجيريا 8 نقاط، تونس 7، الكاميرون 3، السودان 0.

ويتضمن اليوم الثلاثاء راحة لكل الفرق، وغدا الأربعاء تقام مباريات الدور ربع النهائي، وتلتقي نيجيريا أول المجموعة الثانية مع ليبيا رابع المجموعة الأولى، ومصر أول الأولى مع السودان رابع الثانية، والجزائر ثاني الأولى تلتقي الكاميرون ثالث الثانية، وتونس ثاني الثانية تتبارى مع المغرب ثالث الأولى.

الخميس 8 سبتمبر، تقام مباراتا الدور نصف النهائي، والجمعة 9 سبتمبر راحة لكل الفرق، والسبت 10 سبتمبر تقام مباريات الترتيب من 5 إلى 8، والأحد 11 سبتمبر مباراة تحديد الترتيب الثالث، ومباراة التتويج بكأس البطولة.

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