انعقاد الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي للفروسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقدت الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي للفروسية اجتماعا بالأكاديمية الليبية بطرابلس.

الاجتماع ترأسه رئيس الاتحاد الليبي فريد السبعي، والأمين العام بالاتحاد نبيل السنوسي، وأمين الصندوق رفعت الفيتوري، وأعضاء الاتحاد عبدالمجيد أبوشكيوة، وخالد المحيشي وإبراهيم عقيلة.

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حضر الاجتماع مندوب من وزارة الرياضة، ومندوب من اللجنة الأولمبية، ومندوب من الاتحاد الدولي، نوقش فيه النظام الأساسي وتشكيل اللجان للانتخابات.

الموافقة على اعتماد النظام الأساسي

ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد النظام الأساسي للاتحاد الليبي الذي يأتي بعد مجهودات كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لتأسيس نظام أساسي ينظم الفروسية الليبية وينظم العلاقة بين الجمعية العمومية ومسيري اللعبة في كل ربوع ليبيا.

يشار إلى أن 27 ناديا من الجمعية العمومية قد صوتوا بالإجماع على اعتماد النظام الأساسي، وتغيب ناديان وامتنع نادٍ واحد عن التصويت.

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (فيسبوك)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (فيسبوك)

اجتماع الاتحاد الليبي للفروسية. (فيسبوك)