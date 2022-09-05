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بعثة الأهلي طرابلس تصل القاهرة استعدادا للمهمة الأفريقية في دوري الأبطال

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 05 سبتمبر 2022, 04:06 مساء
بعثة الأهلي طرابلس تصل القاهرة استعدادا للمهمة الأفريقية في دوري الأبطال
بعثة الأهلي طرابلس تصل القاهرة. (فيسبوك)
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وصلت أمس الأحد بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي طرابلس إلى القاهرة للدخول في معسكر قصير قبل المواجهة المرتقبة مع فريق «كم كم» الزنجباري، المقرر لها في العاشر من سبتمبر الجاري في زنجبار.

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وتقام مباراة العودة على ملعب بنينا في السابع عشر من الشهر نفسه.

وكان فريق الأهلي طرابلس أجرى مباراتين وديتين، انتهت الثانية بالتعادل السلبي مع فريق أبوسليم، والأولى فاز بها على فريق الأمواج الزرقاء بنتيجة عشرة أهداف نظيفة.

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