طاقم تدريب هولندي للفئات السنية بنادي الأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يصل طرابلس في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري الطاقم التدريبي الهولندي لتسلم الإدارة الفنية للفئات السنية في لعبة كرة القدم بالنادي الأهلي رسميا.

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وقد عكف المدربون الوطنيون لكل الفئات والذين جرى اختيارهم بالتنسيق بين المدير الفني رضوان الديب والطاقم الهولندي، في خوض مرحلة الإعداد العام للاعبين حتى تسلم الهولنديين مهامهم.

بعد تسلم الطاقم الهولندي لمهامه تبدأ بعدها مرحلة جديدة من التدريب والاختبارات واختيار اللاعبين إيذانا بإعادة بناء قطاع الفئات السنية على أسس سليمة وصحيحة.