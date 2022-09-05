87 لاعبا في بطولة النعمي للشطرنج الخاطف

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تشهد قاعة ميراج بطريق الشط بطرابلس، اليوم الإثنين، بطولة خالد النعمي للشطرنج الخاطف تحت إشراف وتنظيم جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين وبالتعاون والتنسيق مع منظمة بيدق سالك وبرعاية نادي الساحل الرياضي.

تأتي البطولة تخليدا ووفاء لرئيس الاتحاد الليبي السابق للشطرنج وأحد مؤسسي جمعية الوفاء الراحل خالد النعمي.

الصابري وعمار في صدارة القائمة المشاركة

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال رئيس منظمة بيدق سالك هاشم النعمي «إن البطولة ستقام بالنظام السويسري من تسع جولات، وإن 87 شطرنجيا أبدوا رغبتهم في المشاركة من بينهم اللاعبون حسين الصابري تصنيف 2253 ورامي عمار 2016».

وأضاف «يشارك أيضا أسامة الطالب 2006، وسعيد زبيدة 1909، وكمال بلوط 1863، وعبدالحليم العربي 1860، وعلي الشعافي 1858، وعبدالله الفيتوري 1833، ومحمد التومي 1832، وأمين أبوالقاسم 1806، وخالد جعفر 1798، وصلاح فطيس 1781».



وأكمل النعمي «خصصت جوائز مالية للمتحصلين على التراتيب الثلاثة الأولى، الفائز الأول سيتحصل على مبلغ 700 دينار، والثاني 500 دينار، والثالث 300 دينار».

يشار إلى أن مدير البطولة جمال الضاوي، ورئيس لجنة التنظيم فوزي البركي، والحكم الرئيس فتحي دورار، وحكم التزويج ميلاد الفيتوري، وحكام الصالة عمر الفرجاني ومحمد السوري وحاتم أبومنجل وطرفة العطار.

منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)

منافسات الشطرنج في ليبيا. (فيسبوك)