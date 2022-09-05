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ليبيا تلتقي الجزائر بعد خسارتها أمام مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 05 سبتمبر 2022, 01:59 مساء
ليبيا تلتقي الجزائر بعد خسارتها أمام مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما
منافسات أفريقية الطائرة. (فيسبوك)
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تواصلت بمدينة الجديدة المغربية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عاما، أمس الأحد، وفي ثاني جولات البطولة، فازت مصر على ليبيا بثلاثة أشواط دون رد، الشوط الأول شهد ندية وتكافؤا وتقاربا في النتيجة، وانتهى بفارق نقطتين لمصر (31-29)، والشوطان الثاني والثالث لمصر انتهيا بنتيجة (25-17، 25-17).

- ليبيا تلتقي مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

أيضا فازت نيجيريا على الكاميرون بثلاثة أشواط مقابل شوط (26-24، 25-27، 25-15، 25-22)، وفازت الجزائر على المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (23-25، 19-25، 25-17، 25-13، 15-9)، وفازت تونس على السودان بثلاثة أشواط لصفر (25-20، 25-23، 25-20).

الترتيب بعد الجولة الثانية
المجموعة الأولى: مصر 6 نقاط، المغرب 4، الجزائر 2، ليبيا دون نقاط.
المجموعة الثانية: تونس ونيجيريا 6 نقاط لكل منهما، الكاميرون والسودان دون نقاط.

اليوم الإثنين سيكون الموعد مع أربع مباريات بالجولة الثالثة للبطولة، المباراة الأولى ستجمع ليبيا مع الجزائر، ويعقبها مباراة الكاميرون مع السودان، وتونس تتبارى مع نيجيريا، ومصر تلتقي المغرب.

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