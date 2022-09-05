مصر ورواندا في نهائي بطولة أفريقيا لناشئي اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت أمس الأحد برواندا مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين، وانتهيتا بفوز مصر على بورندي بنتيجة غير مسبوقة في نصف النهائي (66-22)، بفارق 44 هدفا.

أيضا فاز منتخب رواندا على المغرب بفارق هدف (35-34)، ليلتقي منتخبا مصر ورواندا في نهائي البطولة القارية.

- المغرب تلتقي رواندا.. مصر مع بورندي في نصف نهائي أفريقية اليد للناشئين

ويتجدد الموعد، اليوم الإثنين، مع مباراتي تحديد الترتيب السابع وتجمع ليبيا ومدغشقر، ومباراة تحديد الترتيب الخامس وتجمع الجزائر وأوغندا.

وتُختتم البطولة غدا الثلاثاء بمباراة تحديد الترتيب الثالث، والتتويج بالميدالية البرونزية، وتجمع منتخبي المغرب وبورندي، ومباراة التتويج بكأس البطولة والميدالية الذهبية وتجمع منتخبي مصر ورواندا.