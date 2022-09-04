الداخلية تناقش الخطة الأمنية مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل الموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين، اليوم الأحد، بوكيل وزارة الرياضة جمال بنوارة وأمين عام اتحاد كرة القدم عبدالناصر الصويعي.

حضر أيضًا رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة الليبية عبدالله الشحومي بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون عميد صلاح بن سليمان ومدير أمن طرابلس لواء محمود العابد ومدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عقيد عبدالسلام المسعودي، بحسب صفحة مديرية أمن طرابلس عبر «فيسبوك».

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نُوقش خلال الاجتماع سُبل تأمين انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ووضع خطة مشتركة وفق الجدول المعد من الاتحاد الليبي لكرة القدم لمنع حدوث أي خروقات أمنية، كما جرت مناقشة توفير الاحتياجات اللازمة والعاجلة وحلحلة المشاكل التي تعيق إقامة الدوري الممتاز.

وشدد الوكيل على ضرورة وضع الترتيبات والتدابير اللازمة وتسيخر كافة الإمكانات من أجل تأمين إقامة الدوري الممتاز، موكدًا على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين كل الجهات المعنية بالخصوص.

اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين. (صفحة مديرية أمن طرابلس عبر فيسبوك).

اجتماع وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء بشير الأمين. (صفحة مديرية أمن طرابلس عبر فيسبوك).