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30 مشاركا في دورة مدربي حراس المرمى ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 04 سبتمبر 2022, 01:32 مساء
30 مشاركا في دورة مدربي حراس المرمى ببنغازي
دورة مدربي حراس المرمى ببنغازي. (فيسبوك)
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نظمت جمعية قدامى حراس المرمى ببنغازي دورة لمدربي حراس المرمى، حاضر فيها الخبير الصربي دوسان جاسيك، استهدفت 30 مشاركًا، وتواصلت لمدة خمسة أيام، واشتمل برنامجها على محاضرات نظرية وعملية، من بينها دور حارس المرمى في كرة القدم الحديثة، ودور مدرب حراس المرمى في عملية التعلم واستخدام التقنيات الحديثة.

- حراس مرمى على خطوط التدريب في الكرة الليبية

أيضًا تناولت دور حارس المرمى كلاعب البناء، وفي منظمة الدفاع والانتقال الدفاعي والهجومي وإمساك الكرة وردة الفعل على التسديدات من منطقة الجزاء أو خارجها، وتمرير الكرة باليد والقدم وردة فعله على الكرة الجانبية، وأيضًا رد فعل حارس المرمى في موقف التمركز، ودور حارس المرمى في التنظيم الدفاعي والانتقال للهجوم، بالإضافة إلى الكرات الثابتة والهجومية.

يشار إلى أن محاضر الدورة الصربي دوسان جاسيك متحصل على دورة «الويفا B» لتدريب حراس المرمى، وأيضًا مدرب معتمد لدى الاتحاد الصربي لكرة القدم، ومتحصل أيضًا على ليسانس الاتحاد الأوروبي «الويفا» لتدريب حراس المرمى، وعضو مشارك في الاتحاد الأوربي «الويفا» لتدريب حراس المرمى.

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