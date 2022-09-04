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«الاقتصاد» يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 04 سبتمبر 2022, 01:01 مساء
«الاقتصاد» يكمل عقد المتأهلين لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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جرت أمس السبت على ملعب الجامعة آخر مباريات ثماني دوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، وانتهت بفوز الاقتصاد على الفنون والإعلام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، أدار المباراة الحكم أسامة دلة، والمساعدان ياسين الجراح وعبدالمنعم رزق.

المتأهلون لربع النهائي
كليات التربية البدنية، تقنية المعلومات، القانون، الأسنان، الطب البشري، التربية قصر بن غشير، الزراعة، الاقتصاد.

- الزراعة يجتاز الهندسة ويتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

يشار إلى أن بقية أدوار البطولة ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

مفكرة النتائج
البدنية × الشريعة (5-1).
تقنية المعلومات × الصيدلة (6-0).
القانون × التقنية الطبية (0-0) ركلات الترجيح (4-2).
الأسنان × التمريض (4-1).
الطب البشري × القانون (5-1).
التربية قصر بن غشير × العلوم (1-1) ركلات الترجيح (5-4).
الزراعة × الهندسة (2-0).
الاقتصاد × الفنون والإعلام (3-2).

دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
دوري طلاب جامعة طرابلس. (فيسبوك)
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