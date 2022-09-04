ليبيا تلتقي مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما...

انطلقت، أمس السبت، بمدينة الجديدة المغربية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، وجاءت نتائج الجولة الأولى لتشهد فوز مصر على الجزائر بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25-20)، كما فازت المغرب على ليبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-22، 25-15، 22-25، 25-18) في المجموعة الأولى.
وفي المجموعة الثانية فازت نيجيريا على السودان بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها (25-17، 19-25، 25-22، 25-18)، وفازت تونس على الكاميرون بثلاثة أشواط لشوط واحد جاءت نتائجها (25-20، 26-28، 25-20، 25-20).
الترتيب بعد الجولة الأولى
المجموعة الأولى: مصر 3 نقاط، المغرب 3، ليبيا والجزائر دون نقاط.
المجموعة الثانية: نيجيريا 3 نقاط، تونس 3، الكاميرون والسودان دون نقاط.
بقية المباريات
وستشهد الجولة الثانية، اليوم الأحد، إقامة 4 مباريات، ليبيا تلتقي مصر، والمغرب مع الجزائر، ونيجيريا تلتقي الكاميرون، وتونس تتبارى مع السودان.
غدًا الإثنين
ليبيا × الجزائر.
المغرب × مصر.
الكاميرون × السودان.
تونس × نيجيريا.
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