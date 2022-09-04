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ليبيا تلتقي مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 04 سبتمبر 2022, 11:55 صباحا
ليبيا تلتقي مصر في «أفريقية الطائرة» تحت 19 عاما
منافسات أفريقية الطائرة. (فيسبوك)
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انطلقت، أمس السبت، بمدينة الجديدة المغربية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 19 عامًا، وجاءت نتائج الجولة الأولى لتشهد فوز مصر على الجزائر بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-18، 25-20، 25-20)، كما فازت المغرب على ليبيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (25-22، 25-15، 22-25، 25-18) في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية فازت نيجيريا على السودان بثلاثة أشواط مقابل شوط كانت نتائجها (25-17، 19-25، 25-22، 25-18)، وفازت تونس على الكاميرون بثلاثة أشواط لشوط واحد جاءت نتائجها (25-20، 26-28، 25-20، 25-20).

الترتيب بعد الجولة الأولى
المجموعة الأولى: مصر 3 نقاط، المغرب 3، ليبيا والجزائر دون نقاط.
المجموعة الثانية: نيجيريا 3 نقاط، تونس 3، الكاميرون والسودان دون نقاط.

بقية المباريات
وستشهد الجولة الثانية، اليوم الأحد، إقامة 4 مباريات، ليبيا تلتقي مصر، والمغرب مع الجزائر، ونيجيريا تلتقي الكاميرون، وتونس تتبارى مع السودان.

غدًا الإثنين  
ليبيا × الجزائر.
المغرب × مصر.
الكاميرون × السودان.
تونس × نيجيريا.

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