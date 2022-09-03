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المغرب تلتقي اليمن والجزائر تواجه السعودية في كأس العرب تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 03 سبتمبر 2022, 03:17 مساء
المغرب تلتقي اليمن والجزائر تواجه السعودية في كأس العرب تحت 17 عاما
منتخب السعودية للشباب. (فيسبوك)
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خطف، أمس الجمعة، منتخبا المغرب والسعودية ورقتي التأهل للمربع الذهبي في كأس العرب تحت 17 عامًا والتي تتواصل بالجزائر.

تأهل منتخب السعودية بعد فوزه العريض على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، وجاءت أهداف السعودية بإمضاء اللاعبين نواف الجدعاني هدفًا وثلاثية للاعب طلال حاجي.

- الجزائر واليمن في نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما

وتأهل منتخب المغرب بعد فوزه على مصر بهدفين دون رد، جاءا بإمضاء اللاعبين عبدالحميد معالي وأيمن النير.

الدور نصف نهائي
يقام بعد غدٍ الإثنين مبارتا الدور نصف نهائي للبطولة، المغرب سيلتقي اليمن، والجزائر ستتلقي السعودية.

مصر تشكو حكم المباراة
وكشف اتحاد كرة القدم المصري عن شكواه الرسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم واللجنة المنظمة للبطولة ضد حكم المباراة اللبناني ماهر العلي وتضمنت الشكوى اعتراض مصر من البداية على الحكم اللبناني لوجود حساسية بعد فوز مصر على لبنان في الدور التمهيدي بنتيجة (9-0)، وأنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح مصر، لأن تسديدة اللاعب عمر خضر داخل منطقة الجزاء لمست يد مدافع المغرب، وأن الحكم المساعد أشار إلى نقطة الجزاء والحكم رفض احتسابها.

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