المغرب تلتقي اليمن والجزائر تواجه السعودية في كأس العرب تحت 17 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف، أمس الجمعة، منتخبا المغرب والسعودية ورقتي التأهل للمربع الذهبي في كأس العرب تحت 17 عامًا والتي تتواصل بالجزائر.

تأهل منتخب السعودية بعد فوزه العريض على العراق بأربعة أهداف مقابل هدف، وجاءت أهداف السعودية بإمضاء اللاعبين نواف الجدعاني هدفًا وثلاثية للاعب طلال حاجي.

- الجزائر واليمن في نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما

وتأهل منتخب المغرب بعد فوزه على مصر بهدفين دون رد، جاءا بإمضاء اللاعبين عبدالحميد معالي وأيمن النير.

الدور نصف نهائي

يقام بعد غدٍ الإثنين مبارتا الدور نصف نهائي للبطولة، المغرب سيلتقي اليمن، والجزائر ستتلقي السعودية.