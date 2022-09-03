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المغرب تلتقي رواندا.. مصر مع بورندي في نصف نهائي أفريقية اليد للناشئين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 03 سبتمبر 2022, 01:39 مساء
المغرب تلتقي رواندا.. مصر مع بورندي في نصف نهائي أفريقية اليد للناشئين
بطولة كرة اليد للشباب. (فيسبوك)
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تتواصل بالعاصمة الرواندية كيغالي بطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئين بمشاركة 8 فرق، وفي الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدي في البطولة، فقد أمس الجمعة منتخب ليبيا مباراته أمام المغرب.

سير المباراة
شوط الأول كان التفوق فيه للمنتخب الليبي الذي أنهاه لصالحه بفارق ستة أهداف (21-15)، والشوط الثاني كانت السيطرة والأفضلية فيه للمغرب الذي تمكن من إضافة 28 هدفًا مقابل 13 لليبيا، لتنتهي المباراة لصالح المغرب بفارق 10 أهداف (43-34).

الترتيب بعد المرحلة الأولى
المجموعة الأولى تصدرها المغرب بالعلامة الكاملة 6 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، وجاء بورندي ثانيًا، وأوغندًا ثالثًا، وليبيا رابعًا.

المجموعة الثانية تتصدرها مصر بالعلامة الكاملة 6 نقاط من ثلاث مباريات، وجاءت رواندا ثانيًا، والجزائر ثالثًا، ومدغشقر رابعًا.

اليوم السبت راحة لكل الفرق، وغدًا الأحد تقام مباراتا الدور النصف نهائي، المغرب أول المجموعة الأولى مع رواندا ثاني المجموعة الثانية، ومصر أول المجموعة الثانية يتبارى مع بورندي ثاني المجموعة الأولى.

الأثنين.. المباريات الترتيبية
مباراة تحديد الترتيب السابع وتجمع ليبيا رابع الأولى مع مدغشقر رابع الثانية، ومباراة تحديد الترتيب الخامس وتجمع أوغندا ثالث الأولى مع الجزائر ثالث الثانية.

الثلاثاء 6 سبتمبر، تقام فيه مباراة تحديد الترتيب الثالث، والمباراة النهائية للتتويج بكأس البطولة.

يشار إلى أن منتخب بورندي يشارك لأول مرة، وضمن تأهله للدور النصف نهائي، وأيضًا تأهله لنهائيات كأس العالم لكرة اليد للناشئين بكرواتيا، رغم وصوله متأخرًا إلى رواندا، وتغيبه عن مباراته الأولى أمام المغرب، ليأتي ثاني مجموعته بتعادله مع ليبيا وحقق فوزه على أوغندا.

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