عبد الجواد عبدالحميد يتوج بالجائزة الكبرى في بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختتمت في ساعة متاخرة من يوم الجمعة، بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز، والتي شاركت فيها أكثر من 34 ناديا من مختلف مناطق ربوع ليبيا من الشرق والغرب والوسط والجنوب وأكثر من 160 فارسا في الفئات الثلاثة للناشئين 110 فارسا، والمتوسط 43 فارسا، والكبار 12 فارسا.

وشارك في البطولة الأندية التالية: «المغيرات، الشموخ، النجوم، المرحوم عطية العكروت، عمر المختار، فيض، حمودة الحمروش، فزان، القرضابية، المصباح.. الأصالة، الدافنية، العاصمة، القادسية، مثلث الأبطال، النواصي، سيتي هورس، أبطال ليبيا شباب طرابلس، فرسان جنزور، شباب جنزور، الفوارس، مربط الخيل، القادة، البتول، فرسان المتوسط، تسونامي، الجزيرة، الفارس، الصمود، الشرشارة.

وكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

فئة الناشئين، بمشاركة 110 فارسا ناشئا فكانت النتائج المسجلة على النحو التالي:

ناشئين ارتفاع الحواجز ٨٥ و٩٥

الترتيب الأول محمد النجار على الجواد شمس العاصمة الزمن٣٤.٣٧، والترتيب الثاني الفارس حذيفة الزيات على الجواد بركان من نادي القادسية بالزمن ٣٧.٥٢، والترتيب الثالث ليث دلة على الجوادبلاك وايتد من نادي القادسية٣٧.٥٢.

وجاء الترتيب الرابع ليث ابو قرين على الجواد فيكتور من نادي القادسية زمن ٣٧.٧١. والخامس محمد ابشيرعلى الفرس موجه من نادي المصباح زمن ٣٧.٩١. والسادس حمزة هروس على الفرس وردة من نادي المغيرات الزمن٣٨.٢٩. والسابع عبدالمالك السنوسي على الجواد الأسطورة من نادي الشموخ الزمن ٣٨.٣٢. والثامن أحمد الشتيوي على الفرس نوتيلا من نادي فيض الزمن ٣٨.٩٢، والتاسع الفارس رمضان شعبان على الفرس نسمة من نادي البتول الزمن٣٠.٧٧. والفارس العاشر عمر ابشير على الجواد موعود من نادي المصباح الزمن٢٥.١٥ مع اربع اخطاء.

المتوسطة حواجز ارتفاع 105 إلى115

المركز الأول عبد الرحيم مليطان على الجواد فينيسا من نادي النجوم الزمن 52.40. والثاني الفارس محمد عطيا الله على الجواد ليزا ترين، من نادي الشرشارة الزمن 46.53 مع أربع أخطاء. والثالث الفارس عمر الحبورش على الجواد لهيب من نادي عمر المحتار الزمن 48.20 مع أربع أخطاء. والرابع الفارس آدم ابو سهمين على الجواد البواسبو من نادي الجزيرة الزمن 49.86 مع أربع أخطاء. والخامس الفارس حذيفة الزيات على الجواد القادسية من نادي القادسية الزمن 52.20 مع أربع أخطاء. والسادس الفارس عبد الجواد عبد الحميد على الفرس صوفيا من نادي تسونامي الزمن 52.22 مع أربع أخطاء.

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والترتيب االسابع الفارس عبد الرحيم مليطان على الجواد الخطاف من نادي القادسية الزمن 55.00 مع أربع أخطاء، والثامن الفارس ميلاد كعبير على الجواد أمواج الخير من نادي أبطال ليبيا الزمن 58.52 مع أربع أخطاء. والتاسع الفارس حسن المجرب على الجواد ناقوس من نادي عمر المختار الزمن 49.87 مع 8 أخطاء. والعاشر الفارس محمد على الجواد بي كوايت من نادي مرابط الخيل الزمن 50.09 مع 8 أخطاء.

مباراة الجائزة الكبري

المباراة السادسة للكبار حواجز ارتفاع من 115 إلى 125 شارك فيها 12 فارسا للظفر بالجائزة الكبرى والدخول في التمايز. وقد تأهل إلى الجائزة الكبري 7 فرسان هم عبد الجواد عبدالحميد من نادي سنامي، تحصل على بطولة الجائزة الكبري، ومنح كأس بطولة المغيرات وجائزة مالية.

وحل في المركز الثاني حسام فؤاد ورعد السلام من نادي الفوارس، وحل في المركز الثالث هم عبد الجواد عبدالحميد على الجواد برستيج. وجاء في المركز الرابع الفارس محمود البدري وماتهنا من نادي عمر المختار.

فيما حل خامسا الفارس شاهين ابو قرين وسادسا عبد الرحيم مليطان، وفي المركز السابع والأخير الفارس المعتصم بالله المحيشى.

وكرم عميد بلدية جنزور، ورئيس نادي المغيرات، ومندوبو الأندية المشاركة في هذه البطولة الفائزين بكؤوس والجوائز المالية.

اختتام بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز. (بوابة الوسط)

اختتام بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز. (بوابة الوسط)

اختتام بطولة المغيرات لفروسية قفز الحواجز. (بوابة الوسط)