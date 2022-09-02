Atwasat

التربية قصر بن غشير يتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 02 سبتمبر 2022, 07:37 مساء
التربية قصر بن غشير يتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
دوري طلاب جامعة طرابلس. (الإنترنت)
alwasat radio

خطف فريق كلية التربية قصر بن غشير، ورقة التأهل للدور ربع النهائي لدورى طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه أمس الخميس على كلية  العلوم بركلات الترجيح 5/ 4 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف لهدف 1/ 1.

 وأدار المباراة الحكم عبد المنعم رزق بمساعدة أسامة دلة وياسين الجراح والحكم الرابع رضا زرتي. 

وتحصل لاعب  كلية التربية قصر بن غشير محمد الرتيمي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

نتائج المباريات
البدنية × الشريعة: 5 /1.

تقنية المعلومات × الصيدلة: 6 /0.

- «الطب البشري» تجتاز «القانون» في دوري طلاب جامعة طرابلس
- تقنية المعلومات تهز شباك الصيدلة بنصف دستة أهداف في دوري طلاب جامعة طرابلس

القانون × التقنية الطبية (0 /0) بركلات الترجيح 4/ 2

الأسنان × التمريض: 4/ 1.

الطب البشري × القانون 5/ 1.

التربيه قصر بن غشير × العلوم 1/ 1 ركلات الترجيح 5/ 4.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين

الجيش التونسي يعلن القضاء على 3 مسلحين في القصرين
حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»

حكم بالسجن 10 سنوات على شرطي شارك في الهجوم على «الكابيتول»
أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»

أحداث مثيرة في ثالث حلقات «الليلة واللي فيها»
بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية

بايدن يدين الهجوم «المتطرف» لترامب على الديمقراطية
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان

«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال

نجاة نائبة رئيس الأرجنتين من محاولة اغتيال
رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»

رسميا.. تشيلسي يعلن ضم نجم برشلونة «أوباميانغ»
«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا

«رويترز»: غوتيريس يعتزم تعيين السنغالي باتيلي مبعوثا أمميا إلى ليبيا
آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس

آخرهم رئيس شركة نفط عملاقة.. «وفيات غامضة» تكتب نهاية رجال أعمال روس
الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)

الفيضانات تفتك بباكستان والملايين في انتظار الإنقاذ (فيديو)
قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية

قبل تهريبها لتنظيمات إرهابية.. تونس تضبط أسلحة وذخيرة قرب الحدود الليبية
هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي

هالاند يواصل بداياته المثالية مع مانشستر سيتي
صدامات جس النبض

صدامات جس النبض
محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25

محبو الأميرة ديانا يحيون ذكرى وفاتها الـ25
صلصة النعناع الهندية

صلصة النعناع الهندية
ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)

التونسية ليلى شندول تغني باللهجة المصرية «كتبنا غياب» (فيديو)
ضبط «مارادونا» في بنغازي

ضبط «مارادونا» في بنغازي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على نتائج المباراة الأولى ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز
تعرف على نتائج المباراة الأولى ناشئين في بطولة المغيرات لقفز ...
الجزائر تلتقي تونس واليمن تواجه السودان في ربع نهائي كأس العرب تحت 17 عاما
الجزائر تلتقي تونس واليمن تواجه السودان في ربع نهائي كأس العرب ...
«الطب البشري» تجتاز «القانون» في دوري طلاب جامعة طرابلس
«الطب البشري» تجتاز «القانون» في دوري طلاب جامعة طرابلس
تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» للناشئين
تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» ...
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ......
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. ......
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي
صفقات جديدة في «الأهلي طرابلس» قبل غلق باب القيد الأفريقي...
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم الجديد
صراع الصفقات يشتد بين الأندية الليبية قبل بداية الموسم ......
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)
ليبيا تهزم عمان في كأس العرب للناشئين (فيديو)...
المزيد
الجزائر واليمن في نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما
الجزائر واليمن في نصف نهائي كأس العرب تحت 17 عاما...
التربية قصر بن غشير يتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس
التربية قصر بن غشير يتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس...
نتائج مباريات اليوم الثاني ناشئين في بطولة المغيرات لقفز الحواجز
نتائج مباريات اليوم الثاني ناشئين في بطولة المغيرات لقفز ......
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام السودان
«الفرسان» يعود بدورة دولية.. والمنتخب الأولمبي يخوض وديتين ......
تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية اليد» للناشئين
تعادل بطعم الخسارة للمنتخب الوطني مع بورندي في «أفريقية ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط