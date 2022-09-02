التربية قصر بن غشير يتأهل لربع نهائي دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

خطف فريق كلية التربية قصر بن غشير، ورقة التأهل للدور ربع النهائي لدورى طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد فوزه أمس الخميس على كلية العلوم بركلات الترجيح 5/ 4 بعد انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف لهدف 1/ 1.

وأدار المباراة الحكم عبد المنعم رزق بمساعدة أسامة دلة وياسين الجراح والحكم الرابع رضا زرتي.

وتحصل لاعب كلية التربية قصر بن غشير محمد الرتيمي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

نتائج المباريات

البدنية × الشريعة: 5 /1.

تقنية المعلومات × الصيدلة: 6 /0.

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القانون × التقنية الطبية (0 /0) بركلات الترجيح 4/ 2

الأسنان × التمريض: 4/ 1.

الطب البشري × القانون 5/ 1.

التربيه قصر بن غشير × العلوم 1/ 1 ركلات الترجيح 5/ 4.