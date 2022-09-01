«الطب البشري» تجتاز «القانون» في دوري طلاب جامعة طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضم فريق كلية الطب البشري إلى كوكبة المتأهلين إلى الدور الربع نهائي لدوري طلاب جامعة طرابلس لكرة القدم، بعد اجتيازه لفريق كلية القانون ج، بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وأدار المباراة الحكم سلام أحمد بمساعدة طلال الحمادي وعبدالمنعم رزق والحكم الرابع رضا زرتي.

أبرز النتائج

البدنية × الشريعة: 5 /1.

تقنية المعلومات × الصيدلة 6 /0.

القانون × التقنية الطبية 0 /0 ركلات الترجيح 4/ 2.

الأسنان × التمريض 4/ 1.

الطب البشري × القانون: 5/ 1.

واليوم الخميس، سيتجدد الموعد مع مباراة كلية العلوم مع كلية التربية/قصر بن غشير، والسبت 3 سبتمبر، وكلية الاقتصاد تلتقي كلية الفنون والإعلام.